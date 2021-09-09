Denetimler sürecek

Bakanlar Kurulu Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını bir hafta daha uzattı. Buna göre, 8 Eylül ile 14 Eylül tarihleri arasında 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

Bu arada ülke genelinde önceki gece polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatine uymayarak, yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.