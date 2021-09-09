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İlk durak Suriye

Sedat Peker, Güney Kıbrıs’a gideceğini açıkladı

İlk durak Suriye
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Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla uzun süre KKTC gündeminde kalan suç örgütü lideri Sedat Peker, dış politikaya katkı sağlamak için Suriye‘ye gideceğini, oradan da Güney Kıbrıs'a geçeceğini belirtti.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, dün gece sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi" ifadelerini kullanarak, dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gittiğini ve oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğini belirtti. 

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