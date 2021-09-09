Gece yarısı operasyonu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı demirci atölyesine girerek, 21 bin 250 TL değerinde alet edevat çaldığı iddia edilen Nacid Yavuz tutuklandı.

İddiaya göre, gece yarısı van aracı alıp iş yerine giden zanlı, 16 parça eşyayı yükleyip götürdü. Zanlı çok geçmeden yakalanırken, van araçta çalıntı iki parça eşya bulundu.

Polis, geriye kalan eşyaları ararken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 7 Eylül 2021 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesinin kapısını ittirerek içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının iş yerinden ahşap kesme makinesi, motor, adet antika demir, su termosu, 2 adet kaynak makinesini, 8 adet minibüs kontak anahtarını, atölyeye ait güvenlik kameralarının kayıt cihazı, tekne telsizi çaldığını söyledi. Polis, zanlının iş yerinden çaldıklarını GY 187 plakalı araçla taşıdığını ifade etti.

Polis, zanlının çaldığı eşyaların toplam değerinin 21 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Polis memuru, Nacid Yavuz’un aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, kullanımında bulunan GY 187 plakalı aracın arkasında çalıntı eşyalardan ahşap kesme makinesi ve motor bulduklarını söyledi. GY 187 plakalı aracın ve içerisinde bulunanların emare alındığını belirtti. Zanlının evinde de arama yapıldığını söyleyen polis, kanunsuz bir eşyaya rastlanılmadığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.