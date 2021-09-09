Yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Larnaka yolu olarak bilinen 15 Ağustos Bulvarı üzerinde gerçekleşen feci kazada bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hüsnü Aykut’un park halindeki beton mikserini çalıştırarak, hareket haline geçtiği esnada oldu. Beton mikserinin çarparak düşmesine neden olduğu Kayhan’ın üzerinden geçtiği ve ağır bir şekilde yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Yeter Kayhan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınırken, Hüsnü Aykut gözaltına alındı.

Sürücü gözaltında

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, dün saat 18.10 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Hüsnü Aykut, kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada, o esnada aynı istikamete doğru bisikletiyle seyreden Yeter Kayhan'a çarptı. Kaza sonucu Yeter Kayhan ağır şekilde yaralandı.

Hızlı bir şekilde olay yerine giden 112 acil servis ekibi, Yeter Kayhan'ı önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Yeter Kayhan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerine giden polis bölgeyi kordon altına alırken, detaylı inceleme yaptı ve bölgede bulunan bir güvenlik kamerası kaydını emare olarak aldı.

Beton mikserin 43 yaşındaki sürücüsü Hüsnü Aykut ise polis tarafından gözaltına alındı.