Tek gündem kurşunlama olayları

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda ülkede yaşanan kurşunlama olayları, asayiş sorunları, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Başbakanlık Hukuk İşleri Amiri Nezhan Kayasal Ertemel katıldı.

Erhürman, geçen hafta ülkede meydana gelen kurşunlanma olayından sonra yaptığı açıklamada, “Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var. Bu sorulara bir an önce yanıt üretmek ve gerekeni yapmak yükümlülüğü altındayız.” ifadelerini kullanmıştı ve Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının bu gündemle yapılacağını kaydetmişti.

Erhürman, Başbakan Üstel'i kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ve devlet geleneği kapsamında 15 günde bir yapılan olağan görüşmede görüş alışverişinde bulunuldu.

