Çile bülbülüm çile

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa, Serdarlı ve Yeniboğaziçi’nde ana boru hatlarında meydana gelen patlak nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar bir haftayı aşkın süre susuz kaldı. Uzun süre devam eden su kesintisi, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle evlerde hijyen, temizlik ve temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sorunlar yaşandı. Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, boru hatlarında oluşan arızaların giderildiği ve şebekeye yeniden su verilmeye başlandığı duyuruldu. Ancak Gazimağusa’nın bazı mahallelerine suyun henüz ulaşmadığı öğrenildi. Diyalog muhabirine konuşan bazı vatandaşlar, yaşanan su sıkıntısının kabul edilemez olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi. Boru hatlarında oluşan patlağın onarımının bu kadar uzun sürmesini eleştiren vatandaşlar, belediyenin olası arızalara karşı hazırlıksız olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için altyapının güçlendirilmesi, arızalara daha kısa sürede müdahale edilmesi ve uzun süreli kesintilerde geçici su temini gibi önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Ne dediler…?

Bekir Kuş

“Restoran sahibiyim, su benim için olmazsa olmazdır. Bir haftadır su yok, temizlik yapamıyoruz, kova kova su taşıyoruz ancak taşıma suyla değirmen dönmez. Bu çağda böyle bir sıkıntı tam bir rezalet. Böyle durumlar için halen daha planı olmayan belediyeye de yazıklar olsun.”

İlkay Abiç

“Bölgede 9 gündür damla su akmıyor. Böyle bir rezalet olamaz, tanker çağırıyoruz, onlar da fırsatçı, 2 bin TL’den su satıyor, üstüne bir de belediye suyun tonuna zam yapıyor. Belediyenin böyle durumlar için halen daha alternatif bir çözümü olmaması da ayrı bir rezilliktir.”

Osman Geçit

“Bir haftayı aşkın süredir suyumuz akmıyor, benim avlumda kuyu var suyu oradan temin ediyorum ama çok tuzlu ve kalitesiz bir su, sabunu bile köpürtmüyor. Makinelere zarar verecek ama mecbur kullanıyorum. Bir de bu kadar uzun süre tamirat mı olur, borular Türkiye’den mi geliyor da, bir haftadır bu tamirat bitmiyor.”

Zeka Hoşgör

“7-8 gündür su akmıyordu, dün azda olsa akmaya başladı. Çok kötü bir süreç geçirdik, bizde misafir de vardı, büyük sıkıntı oldu. 2 defa tanker çağırmak zorunda kaldık ancak gelen su da çok kalitesiz, sabun bile köpürmüyor. Bu boruların sık sık patlaması can sıkıcı, belediyenin buna alternatif çözüm bulması şart.”

Caner Ağdaş

“Bir haftadır su yok, tanker çağırmak zorunda kaldık, belediye artık bu gibi durumlar için alternatif çözüm üretmelidir. Sık aralıklarla borularda patlaklar oluyor ve Gazimağusa halkı olarak bu çileyi sürekli çekiyoruz.”

Foto: Bekir Kuş, İlkay Abiç, Osman Geçit, Zeka Hoşgör, Caner Ağdaş, mağusa susuzluktan kırıldı