Sistem devreye girdi

Trafikte ihlallerin ve ölümlü kazaların önüne geçilmesini amaçlayan “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi” Lefkoşa Concorde Otel’de gerçekleştirildi. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

4,7 milyon dolara mal oldu

Yılmaz, proje kapsamında TC kaynaklarından yaklaşık 4,7 milyon dolar finansman sağlandığını, 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 yeni nesil hız tespit sistemi kurulduğunu aktardı. Yılmaz, sistemlerle ada genelinde bütüncül ve merkezi bir denetim altyapısı oluşturulduğunu ifade etti.

130 sabit ve 20 mobil kamera

Başbakan Ünal Üstel ise yaptığı konuşmada, projenin vatandaşların can güvenliğini merkeze alan bir anlayışla hayata geçirildiğini vurguladı. Üstel, toplamda 130 sabit ve 20 mobil kameranın Türkiye tarafından tüm yazılım, altyapı ve teknolojisiyle birlikte KKTC’ye hibe edildiğini söyledi. Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan, KKTC’ye 150 yüksek teknoloji kamerayı bağışladıklarını ve mevcut sistemleri yenilediklerini, sürdürülebilir bir sistem kurarak can güvenliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projenin trafikte caydırıcı önlemler almayı ve can kayıplarını önlemeyi hedeflediğini ifade etti. Görgün, hız tespit kameralarının denetim merkezi ile bağlantılı şekilde kurulduğunu, sahadaki radarlarla plaka bilgileri ve trafik verilerinin merkeze iletileceğini aktardı. Konuşmaların ardından projenin tanıtım videosu gösterildi ve sistem devreye alındı.

