Çözüm bekliyoruz

Enginarcılar Birliği, son yıllarda yaşadıkları ihracat sorunlarına dikkat çekerek, Türkiye’ye yapılan enginar ihracatında uygulanan fumigasyon işleminin ve Türkiye’deki gümrük prosedürlerinin kaldırılmasını talep etti. Üreticiler yetkililerinden yaşanan sorunlara çözüm bulmalarını beklediklerini belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında Kuzey Kıbrıs’ta tespit edilen ve narenciyede “yeşillenme hastalığı”nın taşıyıcısı olabileceği düşünülen rektör böceği nedeniyle Türkiye Tarım Bakanlığı’nın KKTC’den ihraç edilecek enginarların fumigasyon işlemine tabi tutulmasını şart koştuğu hatırlatıldı. Üreticiler, fumigasyon işleminin gaz halindeki bir ilaç ile TIR’larda bulunan meyve ve sebzelerdeki böcek ve yumurtaları yok etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Üreticiler, fumigasyon işleminin ürün kalitesini olumsuz etkilediğini, nakliye süresinin uzunluğundan dolayı maliyetlerin arttığını vurguladı. Açıklamada, özellikle bu yıl Mersin Limanı’nda TIR’ların açılmadan İstanbul’a gönderilmesi ve İstanbul’da tekrar gümrük işlemlerine tabi tutulmasının hem maliyet hem de zaman kaybına yol açtığı kaydedildi. Birlik, Türkiye’de de rektör böceğin görüldüğünü belirterek, “Fumigasyon işleminin kaldırılmasını talep ediyoruz. Son 3-4 yılda enginar üretimini büyük ölçüde azaltmak zorunda kaldık. Ülkemizin tek açık kapısının Türkiye olması bizim dezavantajımız. Ürettiğimiz ürünlerin ihracatı birçok zorlukla gerçekleşmektedir. Bu bir nevi ambargo mu, biz de anlayamadık” ifadelerini kullandı. Açıklamada, İstanbul’daki gümrük uygulamaları ve fumigasyon sürecinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanırken, aksi hâlde üreticilerin enginar üretimini durdurmak zorunda kalacağı belirtildi. Birlik, KKTC yetkililerinden ve diplomatik temsilciliklerden üreticilerin yaşadığı sıkıntılara çözüm üretilmesini beklediklerini kaydetti.

