Sorunlarını dinledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, önceki gün Ankara’da öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geldi.

CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel’in de eşlik ettiği buluşma, yoğun katılımla gerçekleşti.

Gençlerin eğitimden barınmaya, istihdamdan gelecek kaygılarına kadar pek çok sorununu dinleyen İncirli, çözüm önerilerini paylaşarak soruları yanıtladı. Görüşmede, mevcut siyasal gelişmeler ve Kıbrıs sorunu da ele alındı.

İncirli, bu yıl yapılması beklenen erken genel seçimle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin iktidara gelmesi halinde, gençlerin sorunlarına kulak veren, gençlerle birlikte üreten ve karar alma süreçlerinde gençleri merkeze alan bir anlayışla hareket edileceğini vurguladı.

