Her konuda danışıyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

Erhürman, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilere benzemediğini belirterek, görüşmenin önemine dikkat çekti. Kıbrıs sorunu ve dış politika konularında Türkiye ile istişare içinde çalışacaklarını ifade eden Erhürman, seçim öncesi ve sonrası süreçte de bu tutumlarını sürdürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ve KKTC’nin geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu ve eşit egemenlik haklarının fiilen ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Erhürman, “Tüm cumhurbaşkanları Türkiye ile istişare içinde politikalar yürüttü. Masadayız ama masada olmamız haklarımızdan vazgeçmek anlamına gelmez. Masa dışında da Türkiye’nin diplomatik katkısı hep çok değerli oldu ve bundan sonra da böyle devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ile KKTC’nin sürekli temas halinde çalışmasının son derece önemli olduğunu belirterek, göreve geldiği günden itibaren bu şekilde çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk askeri adaya huzur getirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Rum tarafının adadaki askeri varlık ve söylemlerini kabul etmediklerini belirtti. Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası adada sağlanan istikrar ve güven ortamının sadece Türklere değil, Rumlara da fayda sağladığını vurguladı.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde ortak çalışmaların ve iş birliği alanlarının artırılabileceğini, bunun aynı zamanda bir samimiyet testi niteliği taşıdığını belirtti. Türkiye’nin Kıbrıs davasında KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, Türk askerinin adadaki varlığının sadece KKTC’ye değil, tüm adaya istikrar ve güven getirdiğini kaydetti.

