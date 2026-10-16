Gündem yoğun

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bütçe, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ile genişleme süreci ve göç gibi konuları ele almak üzere iki günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin başladığını bildirdi.

“Tek Avrupa, Tek Pazar” gündemiyle zirveye başlayacaklarını aktaran Costa, "Taahhütlerimizi somut adımlara dönüştürüyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kararlılığımızı korumalı ve daha hızlı ilerlemeliyiz. Amacımız, Avrupalılar için daha fazla istihdam, daha güçlü işletmeler ve daha iyi bir yaşam sunmak." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise zirve öncesi basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Avrupa'nın halihazırda yapacağı en kötü şey, dikkatini başka bir yöne çevirmek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve genişletilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa’daki tüm üye ülkeleri zorlayan enerji maliyetleri ve enerjiye erişim sorunu yaşandığının altını çizen Metsola, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması için ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini artırmak gerektiğini söyledi.

AB liderleri, zirvenin ilk oturumunda, 2026-2027 dönemini kapsayan “Tek Avrupa, Tek Pazar” gündemi ile ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde gelinen aşamayı değerlendirecek.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin ele alınacağı bir sonraki oturumda, son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik olası tedbirler masaya yatırılacak.

Zirvenin ilk gününün öğleden sonraki bölümünde, AB’nin 2028-2034 yıllarına ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF) üzerinde durulacak.

İkinci günün çalışma yemeğinde ise göç konusu liderlerin gündeminde olacak.

