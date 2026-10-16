Tam bir felaket

İstanbul'da son 84 yıldan bu yana meydana gelen sert yağışlar nedeniyle dereler doldu taştı, yollar göle döndü. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların bugün de tatil edildiğini duyurdu. Sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin kayıp olduğu açıklandı. İstanbul'un ardından Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da bugün de okullar tatil edildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İstanbul'un incisi olarak bilinen Haliç, şiddetli yağışın ardından tamamen çamura bulandı. Sağanak yağışların bugün de devam edeceğini duyuran yetkililer, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi.

Üç kişi yaşamını yitirdi, altı kişi aranıyor

İstanbul’da 14 Ekim’den bu yana etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Fatih’te Çukurbostan Parkı’nda su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, bilinci kapalı şekilde kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde ise 34 yaşındaki S.Y., sel sularını aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan S.Y., ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Üçüncü kişinin cansız bedeni, Kağıthane’de Sadabad Parkı yakınlarında dere kenarındaki bir köprünün ayağına takılmış halde bulundu. Erkek cesedinin 56 yaşındaki Ahmet Usta’ya ait olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklamasına göre İstanbul’da beş, Kocaeli’de ise bir kişi için kayıp ihbarı yapıldı. Böylece kayıp olarak bildirilen kişi sayısı altıya ulaştı.

3 bin 55 kişi kurtarıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, sel nedeniyle mahsur kalan 3 bin 50 kişinin kurtarıldığını, tedavileri süren yedi kişinin ise hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Kurtarılmayı bekleyen kimsenin kalmadığını belirten Gül, su baskınlarından etkilenen vatandaşların güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti.

Evi veya iş yeri su basan vatandaşlara kaymakamlıklara ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurmaları çağrısında bulunan Gül, riskli bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’un sağanak yağıştan en çok etkilenen noktalarından Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu, günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. Sel sularının geliş anları da kameralara yansıdı.

Kağıthane Deresi taştı

Şiddetli yağışın ardından Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu Hasbahçe ile tarihi Sadabad Camisi’ni su bastı. Dereden taşan sular Hasbahçe’ye yayılırken caminin bahçesi ve ibadet alanı da sular altında kaldı. Caminin minberinin alt bölümü suya gömüldü.

Hasbahçe ve Sadabad Camisi çevresindeki su baskınları drone ile havadan görüntülendi.

Haliç’in rengi değişti

İstanbul’un simgelerinden Haliç, şiddetli yağışın ardından çamurla kaplandı. Yağmur sularıyla birlikte taşınan çamur nedeniyle Haliç’in rengi kahverengiye döndü.

İstinat duvarı çöktü

Beykoz’un Gümüşsuyu Mahallesi Sipahi Sokak’ta sağanak yağışın ardından üç katlı bir binanın önündeki istinat duvarı yana doğru devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından binanın tahliye edileceği öğrenildi.

Okullarda eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte 1942 yılından bu yana en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini belirtti. Bazı bölgelerde yağış miktarının metrekareye 261 kilograma ulaştığını açıklayan Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime 16 Ekim Cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

İstanbul’un ardından Sakarya, Kocaeli ve Yalova’da da okullar için tatil kararı alındı.

Havalimanında seferler aksadı

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı’nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirilirken, yedi geliş ve 12 gidiş olmak üzere toplam 19 sefer iptal edildi. Etkilenen yolcuların yeme ve konaklama ihtiyaçlarının hava yolu şirketleri tarafından karşılandığı belirtildi.

Öte yandan motosikletlerin trafiğe çıkmasına yönelik yasağın 16 Ekim saat 06.00 itibarıyla kaldırılacağı açıklandı.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da yaşanan su baskınlarıyla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı. Gürlek, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların belirlenmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Yağışlar devam edecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı verilerine göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul ve Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli yağış, sel ve su baskını riski bulunuyor. Yetkililer, yağışların süreceği bölgelerde vatandaşların dikkatli olması ve riskli alanlardan uzak durması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Erdoğan: Tüm tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını söyledi ve sahada tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da sel felaketine ilişkin konuşan Erdoğan, devletimizin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışmakta olduğunu ve sahada tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu belirtti. “Sağanağın yurdun çeşitli yerlerinde süreceği anlaşılıyor” diyen Erdoğan, yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için resmi kurumlarımızın uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.