İntergaz Ltd., ülke genelinde düzenlediği eğitim ve uygulamalı tatbikatlarla enerji ve yangın güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya ve güvenli yaşam kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket tarafından yürütülen eğitim programları kapsamında kamu kurumları, belediyeler, oteller, sanayi kuruluşları, okullar, işletmeler ve teknik personele LPG güvenliği, yangın önleme yöntemleri, acil durum yönetimi, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve güvenli tahliye konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Gerçek olay senaryolarına uygun şekilde gerçekleştirilen tatbikatlarda katılımcılar; yangına ilk müdahale, LPG yangınlarıyla güvenli mücadele, gaz kaçaklarında doğru hareket tarzı ve ekip koordinasyonu konularında uygulama yapma imkânı buluyor. Çalışmalarla olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale refleksinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İntergaz Genel Müdürü Gökhan Ecesoy, güvenliğin yalnızca teknolojik yatırımlarla değil, sürekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de sağlanabileceğine dikkat çekerek, “En iyi yangın söndürme yöntemi, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bunun yolu ise eğitim, farkındalık ve düzenli tatbikattan geçmektedir” mesajını paylaştı.

Yaklaşık 17 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında binlerce kişi teknik emniyet ve yangın güvenliği eğitimlerinden yararlandı. Şirketin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerle çalışanların yanı sıra tüketicilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların da bilinçlendirilmesine katkı sağlanıyor.

İntergaz, önümüzdeki dönemde KKTC’nin farklı bölgelerinde eğitim ve tatbikat programlarını artırarak sürdürmeyi, toplumun her kesiminde güvenlik bilincini güçlendirmeyi ve olası acil durumlara hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

