Daha ileri götürülecek

İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la yıllık ticaret işlemi hacminin toplam iki milyar doları aştığı bildirildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, söz konusu açıklamayı Büyükelçi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Ekonomik konularla alakalı Genel Müdür Yardımcısı Yael Ravia Zadok’un Kudüs’te gerçekleşen “Mare MED” toplantısında yaptığını yazdı.

Söz konusu toplantının İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ekonomik ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandığı ve toplantıya üç ülkenin iş dünyasından üst düzey hükümet yetkilileri ve temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda iş birliğinin, savunma, enerji, denizcilik, tarım ve teknoloji alanlarında büyümesine dair olanakları incelediği de kaydedildi.

Haberde, Asya piyasalarını Avrupa’yla birleştirmeyi hedefleyen Hindistan-Orta Doğu-Avrupa (IMEC) ekonomik koridorunun ileriye götürülmesine önem verildiği de belirtildi.

Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerinde IAF iş birliği

Öte yandan, Rum meclisinde yer alan DİSİ, DİKO ve ELAM partilerinin oluşturduğu heyetin, İsrail’in “Avrupa İsrail Müttefikleri Vakfı’yla” iş birliği çerçevesinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’e gerçekleştirdikleri ziyaret Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum meclisinde yer alan ve çoğunluğu oluşturan partiler ile Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in İsrail ve ABD’yle ilişkilerde aynı düzlemde yer aldıklarını yazdı.

Habere göre,“İsrail Müttefikleri Vakfı” (IAF) Başkanı Josh Reinstein görüşme çıkışında yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in başkanlığı süresince “İlişkilerimizin hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde geliştiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.