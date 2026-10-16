‘Kararlıyız’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyet, Girne’deki Erenköy Mücahitleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özersay, Halkın Partisi’nin devleti yeniden ayağa kaldırmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Heyet, Dernek Başkanı Salih Saner ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Halkın Partisi'nden yapılan açıklamaya göre heyette farklı bölgelerden milletvekili aday adayları yer aldı.

Ziyarette konuşan Özersay, şehit bir Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mücahidinin evladı olduğunu belirterek, parti olarak Erenköy’deki mücadele ruhunun yaşatılmasına önem verdiklerini söyledi.

“Maalesef günümüzde devletin kurumlarının içi boşaltılmış ve özellikle yolsuzluk ile siyasi çürüme nedeniyle devletimiz zayıflatılmıştır.” diyen Özersay, Halkın Partisi’nin devleti yeniden ayağa kaldırmak, adalet ve fırsat eşitliğini hayata geçirmek için mücadele etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

