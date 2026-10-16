Birlik mesajı verildi

Demokrat Parti (DP), Beyarmudu’nda partililerle dayanışmayı güçlendirmek ve yerel seçim sürecine yönelik birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla dayanışma gecesi düzenledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Demokrat Parti’nin desteklediği bağımsız Beyarmudu Belediye Başkan adayı Ahmet Zort’un katıldığı geceye çok sayıda partili de iştirak etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, seçim sürecine yönelik hedefler ve Beyarmudu için yürütülecek çalışmalar ele alınırken, birlik ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmada, partinin yerel seçimlere yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Ataoğlu, hem Demokrat Parti’nin başarısı hem de partinin desteklediği bağımsız Beyarmudu Belediye Başkan adayı Ahmet Zort’un seçimi kazanması için parti örgütleri ve partililerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Dayanışmanın, birlikteliğin ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmenin önemine dikkat çeken Ataoğlu, seçim sürecinde ortaya koydukları çalışmaların karşılığını 6 Aralık’ta sandıkta göreceklerini söyledi.

