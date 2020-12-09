Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda eski kız arkadaşına tehditler savurduğu iddia edilen Doğan Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski kız arkadaşının iş yerine gidip, “Bu gece benimle görüşeceksin, yoksa resimlerinizi abine gönderirim. Ayrıca benden başkasıyla görüşürsen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği açıklandı. Ayrıca zanlının son 9 aydır ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de tespit edildiği belirtildi.

Mesajlar tespit edildi

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 5 Aralık 2020 tarihinde saat 12.00 sıralarında kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle eski kız arkadaşının iş yerine giderek, olay çıkardığını söyledi.

Polis memuru, zanlının eski kız arkadaşına hitaben "Bu gece benimle görüşeceksin, gelmesen ben evine gelirim. Abini ararım, bu gece ayarlayacaksın görüşeceğiz. Yoksa resimlerimizi abine gösteririm. Benden başkası ile görüşürsen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Zanlının yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, cep telefonunun emare olarak alınıp, incelendiğini söyledi.

Polis, yapılan incelemede; sosyal medya mesajlarında eski kız arkadaşına göndermiş olduğu tehdit ve şantaj içerikli mesajlar tespit edildiğini ifade etti.

Üstelik kaçak

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, yapılan incelemede zanlının 9 aydır ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini, bu nedenle yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.