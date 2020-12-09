Oyuncular kötü etkilenecek

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, yaptığı açıklamada futbolun bu sezon oynanmayacak olmasının moralleri bozduğunu söyledi.

Girne’nin sarı-siyahlı ekibi Türk Ocağı’nın deneyimli teknik adamı Ahmet Dedekorkut, geçtiğimiz gün telefonla katıldığı bir radyo programında futbolun bu sezon oynanmayacak olması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

“Ümidim başlaması yönünde” diyerek sözlerine başlayan Dedekorkut, şunları söyledi: “Ligin uzun bir süre oynanmayacak olması önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaratacak. Gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak futbolcuların yeşil sahalara dönmeleri çok da kolay olmayacak. Özellikle genç futbolcular, tecrübeli isimlere oranla daha kırılgan yapıya sahipler. Bundan dolayı gençleri futboldan kopmamaları için sürekli aktif olarak antrenman ortamında tutmalıyız. Bizim takımımızın büyük çoğunluğu da altyapıdan gelen genç isimler. Bu yüzden bizim işimiz daha da zor olacak. Bu kararın ardından Mart ayına kadar oyuncularımıza dinlenme vereceğiz. Daha sonra ise salon antrenmanlarıyla fiziksel gücü yeniden kazanmaya çalışacağız.”

Ülke olarak buna laikiz

Çarpıcı açıklamalar yapan Dedekorkut, “Maalesef siyasiler ve belli başlı insanlar futbolu sadece ‘top oynamak’ sanıyorlar. Futboldan evine ekmek götüren, eğitim hayatını sağlayan futbolcular var. Alınan bu karar futbolumuzu geriye götürecek” şeklinde konuştu.

TOL Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, “Kaç yıldır yabancı futbolcuyu tercih eden, yabancı sayısını artıran, genç ve yerli oyuncularımızın önlerini tıkayan başkanlar, bu yıl futbolun başlamaması yönünde onay verdiler. Buna anlam veremiyorum. Bu karar önümüzdeki yıllar adına büyük sıkıntıları doğuracak” diyerek sözlerini noktaladı.