Tatar, 8 ayrı heyeti kabul ederek görüştü

KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’a tebrik ve nezaket ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından dün servis edilen haberlere göre Tatar, bir günde 8 ayrı kabul gerçekleştirerek adeta bir rekor kırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar dün; Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ve yönetim kurulu üyelerini, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve beraberindekileri, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile Rauf Raif Denktaş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Değer Denktaş’ı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve Yönetim Kurulu üyelerini, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ve beraberindeki heyeti, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Genel Sekreter Mustafa Toycan’ı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komsuoğlu’nu, Drift Sporcusu Ülkü Erçoban’ı k kabul etti.

Maraş’ın tapusu Vakıflar arşivinden çıktı

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Vakıflar İdaresi’nin geçmişten gelen arşivinin bulunduğunu belirterek, Maraş ile ilgili tapuların geçerliliğinin bu arşivlerde ortaya çıktığını söyledi.

Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği büyük mücadele sonucunda Vakıflar İdaresi’nin İngiliz döneminde Kıbrıslı Türklerin idaresine geçtiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, temsil edilen bu anlayışın ve Vakıflar konusunda gösterilen hassasiyet ve duyarlılığın devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ise Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek, Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diledi.

“Bugünleri şehitlerimize borçluyuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve beraberindekileri kabulünde yaptığı konuşmasında, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne her zaman bulunduğu makamlarda destek verdiğini ve etkinliklere katıldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının güven ve barış içinde bu topraklarda yaşayabilmesini gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğumuzu söyledi. Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve ekip arkadaşlarının ve onlardan öncekilerin yaptığı büyük fedakarlıklar olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, en az bir asırdır süren muazzam bir mücadele vererek Kıbrıslı Türklerin kendi iradelerini ortaya koyarak bu günlere Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, kurum ve kuruluşları ile devlet statüsüyle Doğu Akdeniz’de daha da güçlenerek gelindiğini kaydetti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek görevinde başarılar diledi.

Tatar: Denktaş’ın yolunda yürüyeceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ve Rauf Raif Denktaş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Değer Denktaş’ı kabulünde ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın çizdiği yoldan faydalanabildiği ve Kıbrıs konusunda kendisiyle değerlendirme yapma imkânı bulabildiği için duyduğu memnuniyetini belirtti. KKTC’nin egemenliği ve bağımsızlığı için verilen onurlu mücadelenin ve davanın Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum basınının kendisini “Denktaş okulundan yetişme” olarak nitelendirmesinin aslında bir onur olduğunu kaydetti.

“Yüz yüze eğitim için çalışma yapılmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi nedeniyle bu dönemde 40 bin öğrencinin ülkeye gelmediğine işaret ederek bunun üniversite sektörü yanında ekonomiyi ve katma değeri de olumsuz etkilediğini söyledi. Tatar, en erken zamanda öğrencilerin adaya gelebilmesi ve yüz yüze eğitimin devamı için ciddi çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar bu konuşmasını, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde yaptı.

ARUCAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, ARUCAD’ı sanatsal, kültürel ve sanayi boyutuyla farklı ve güzel bir yatırım diye niteleyerek üniversitenin KKTC adına bir zenginlik olduğunu belirtti.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Sinan Arkın ise, ARUCAD’ın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarı diledi.

KKTC bir eğitim adası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Genel Sekreter Mustafa Toycan’ı kabul etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen bir eğitim adası olarak kendini kanıtladığına vurguladı.

KKTC’nin bir eğitim adası olarak başarılarının süreceğine inandığını belirten Tatar, dünya sivil havacılık otoriteleri tarafından, KKTC’ye uygulanan direkt uçuş kısıtlamasından da bahsederek, bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

Tandoğan’ın ailesine başsağlığı mesajı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa süre önce kapalı Maraş’ta kuyuya düşüp yaralanan Kıbrıs Gazisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tandoğan’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” dedi.