Akademi Sanat Derneği’nin Kaybolan Kültürlerimiz Projesi kapsamında “Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” sergisi, önceki akşam Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikle ziyarete açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılan sergide, el emeği ile Kıbrıslı kadınlar tarafından dokunan ve unutulan çarşaflar sergileniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre açılışa, Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ile çok sayıda katılımcı katıldı.

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, açılışını gerçekleştirdikleri sergi ile bir ilki yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise konuşmasına, “Geçmiş yıllarda yaşam şekillerimiz olan kültürümüzü böylesi bir organizasyon ile geleceğe taşıyan Akademi Sanat Derneği’ni kutluyor, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.



Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 11:50