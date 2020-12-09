Eylül'de Güney'e 119 bin turist gitti

Pandemiye rağmen iyi

Eylül'de Güney'e 119 bin turist gitti

 Güney Kıbrıs’taki seyahat trafiğinin Covid-19 pandemisi nedeniyle Ocak-Eylül ayları arasında yüzde 79 oranında azalmakla birlikte sadece Eylül ayında 119 bin 426 turist ağırlandığı bildirildi.

   Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında Güney Kıbrıs’a 981 bin 849 turist geldiğini ve bu sayının, geçen yılın aynı döneminde 
4 milyon 610 bin 502 olduğunu yazdı.
   Haberde, sadece Eylül ayında ise Güney Kıbrıs’a 119 bin 426 turist geldiği ve bu rakamın geçen yılın Eylül ayında 679 bin 628 olduğu belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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