İlk aşı yapıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına onay verdiği bildirildi. Onayın ardından İngiltere'de dün ilk Coronavirüs aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapıldı.

FDA, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi. FDA, Pfizer-Biontech’in Coronavirüs aşısının verilerinin acil kullanım yetkisi için 'öngörülen başarı kriterlerini karşıladığını' belirtti.

FDA, aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek herhangi bir güvenlik endişesi uyandırmadığını kaydetti.

FDA yayınladığı raporda, Alman Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen corona virüs aşısının Covid-19'u önleme noktasında oldukça etkili olduğunu belirtti. FDA ayrıca, aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek hiçbir güvenlik endişesi barındırmadığının altını çizdi.

FDA, daha önce Coronavirüs geçirmiş kişilerin aşı olabileceğini belirtirken Pfizer-Biontech aşının

16 yaşından küçük bireylerde, hamilelerde ve bağışıklığı zayıflamış bireylerde kullanılıp kullanılamayacağına dair ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtti.

Ölümlere karşı koruma sağlar

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer-Biontech aşısının ön verilerinin Covid-19'dan kaynaklanan ölümlere karşı ciddi bir koruma sağlayabileceğini, ancak sınırlı veriler olduğu için genel bir sonuç çıkarılamayacağının altını çizdi.

FDA, Pfizer-Biontech Covid-19 aşısının bir dozdan sonra bir miktar koruma sağladığını söylerken aşının etkinliğinin birinci dozdan sonra yüzde 52 civarında olduğunu belirtti.

FDA, Pfizer-Biontech aşının 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 94 başarı sağladığını da kaydetti.

İngiltere aşılamaya başladı

FDA’nın onayının ardından Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen Corona aşısı, eksi 70 derecede çok özel soğutmalı kutularla önceki gece İngiltere’ye ulaştı. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına dün başladı.

Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere’de Margaret Keenan (91) Pfizer / BioNTech aşısı, olan ilk kişi oldu.

Ülkede ilk olarak 80 yaşın üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada Maggie ile tanışın: Dünyada NHS’de tam olarak test edilmiş ve onaylanmış bir Covid-19 aşısı olan ilk kişi ifadeleri kullanıldı.

Bu arada ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısıyla ilgili olarak ilk analizlerini paylaştı. Kurum, aşının ilk dozdan sonra yüzde 52 oranında etkili olduğunu, raporlama döneminde 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığı ilk bilgilere göre aşının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık problemi olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için eldeki verilerin yeterli olmadığı belirtildi.

Aşının ilk dozu uygulandıktan sonra koruma oranının yüzde 52 olduğu belirtilirken, ikinci dozun uygulanmasından sonra ise bu oranın yüzde 94’e ulaştığı vurgulandı. Son dozun vurulmasından 7 gün sonra ise, aşının hastalığı önlemede oldukça etkili olduğu düşünülüyor.

6 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan aşıyla ilgili verilerin raporlama aşaması sırasında 4’ü plasebo grubundan olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşı uygulanan ve hayatını kaybeden kişilerden birinin obezite problemi ile damar sertliği yaşadığı, ilk dozdan üç gün sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.