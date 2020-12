Beyarmudu İlkokuluna 5 tablet ve 30 bin TL bağışta bulundu

Amerika’da yaşamını sürdüren iş insanı Ahmet Bayar okuduğu ilkokulu olan Beyarmudu İlkokulu’na bağışta bulundu. Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Beyarmudu İlkokulu Müdürü Yılşen Sarper ve Okul Aile Birliği Başkanı Emine Haydaroğulları katılımıyla Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde basına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bayar konuşmasında “Nisan ayından bu yana Ada’ya gelmeye çalışıyoruz. Çocuklara yapmak istediğimiz yardımlar var, elimizden geldiği kadar yardımlarımıza devam edeceğiz. 5 adet tablet ve 30 Bin TL toplamda 50 Bin TL’lik yardım etmek istedik. Yardımlarımıza her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyarmudu İlkokulu Müdürü Yılşen Sarper ise konuşmasında, “Okulum adına Ahmet ve Emel Bayar’a teşekkür ediyorum. Okulumuza uzun yıllardır her türlü maddi, manevi anlamda destekleri olmuştur. Ne zaman başımız sıkışsa her zaman bizlere katkı koydular. Okulum, öğrencilerim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hediyeleri bu uzaktan eğitim döneminde çok yerinde olmuştur. İyi ki varlar, sağ olsunlar” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Emine Haydaroğulları konuşmasında, “Ahmet ve Emel Bayar’a, Belediye Başkanımız İlker Edip’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hediyeleriniz tam yerinde oldu bu pandemi döneminde çok teşekkürler” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip konuşmasında, “Ahmet Bayar ve Emel Bayar Amerika’dan geldiler. Dünya pandemi dönemiyle alt üst olmuştur. Ülkemizdeki sıkıntıların boyutu da artmaktadır. Vatandaşımızın duyarlı olması bizleri mutlu etmiştir. Ahmet ve Emel Bayar bölgemizde birçok gerek okul, kulüp ve derneklere de çeşitli yardımlarını yıllardır yapmaktadırlar. Bölgemiz adına onlara teşekkür ederim. Gerçekten duyarlı vatandaşlarımızın yapmış oldukları yardım bizleri mutlu etmiştir ve örnek teşkil etmektedir. Buradan şahsım adına onlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.