‘Parasızım’ dedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün bir aracın içerisinden çaldığı banka kartıyla alışveriş yapan Hamad Assadi yakayı ele verdi.

Assadi, yapılan takip sonucunda bir bahis salonunda gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı Hamad Assadi, “Paraya ihtiyacım vardı. Ailem para yollamayınca bende bunu yapmak zorunda kaldım, özür dilerim” diyerek kendini savundu.

Polise ihbar edildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, 7 Aralık 2020 tarihinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’ne bir ihbarda bulunularak, zanlı Hamad Assadi’nin, kendi adına ait olmayan bir banka kartı ile çeşitli işletmelerden alışveriş yaptığının bildirildiğini söyledi. Türe, ihbar üzerine zanlının aranmaya başlandığını ifade etti.

Yapılan aramalar sonucunda zanlının saat 00.00 raddelerinde bir bahis salonu içerisinde tespit edildiğini ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne celp edildiğini anlatan Türe, ifadesinde “Çalma niyetim yoktu. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra kartı ve masrafı geri ödeyecektim. Kartı araçtan ödünç aldım” şeklinde izahatta bulunduğunu açıkladı. Türe, adli şubeye çağrılan kart sahibinin, zanlıyı tanımadığını ve şikayetçi olduğunu bildirmesinin ardından, tutuklandığını aktardı. Türe, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Ailem para yollamadı diye yaptım

Mahkemede söz alan zanlı, “Paraya ihtiyacım vardı. Ailem para yollamayınca bende bunu yapmak zorunda kaldım, özür dilerim” şeklinde konuştu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.