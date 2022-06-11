Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolunda Sudan uyruklu 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından tutuklanan 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied’in kan testi sonucu belli oldu. Kan örneğinde uyuşturucuya rastlanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyreden Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied’in, kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini anımsattı.

Polis memuru, KY 976 plakalı aracın kontrolsüz bir şekilde savrulup yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje vurduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafır’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Marwan Baderelden’in ağır bir şekilde yaranarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktardı. Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Hassan Awad Hassan Elawad’ın (E-22) yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının kan örneği analiz sonucunun belli olduğunu, kaza anında uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.