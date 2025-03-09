Filmlere konu olur

Suna ERDEN

Güzelyurt'ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) içerisinde bulunan kafeyi kundaklayan 41 yaşındaki Seray Taliman dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Duruşmada aktarılan detaylar, zanlının temizlik görevlisi olarak çalıştığı eski iş yerini kundaklamazdan önce detaylı plan yaptığını ortaya koydu.

İddialara göre; şubat ayında işten çıkarılan zanlı, iş yerini kundaklamaya karar verdi. Zanlı ilk etapta internetten piknik tüpüne tiner dökmeyi ve ateşe vermeyi öğrendi.

Zanlı, 3 Mart saat 07.35 sıralarında okulun sevisine binip, KSTÜ’ye yakın mesafede bulunan Güzelyurt Meslek Lisesinin önünde indi ve ağaçların altında üstünü değişti.

Siyah elbiselerini çıkaran zanlı, yeşil kapüşonlu bir sweat shirt ile pembe eşofman altı giyip güneş gözlüğü taktı. Zanlı, siyah elbiselerini çanta içerisine koyup Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesine doğru gitti.

Ağaçların altında kıyafetini değiştirdi

Zanlı 07.58’de kafeye girdi,3 dakika içerisinde çantasına koyduğu piknik tüpünü erkek tuvaletindeki klozete koyup üstüne tiner döktü ve tuvaletin kapısını kilitledikten sonra iş yerinden çıkış yaptı.

Zanlı Meslek Lisesi civarına gidip, çitlerin arkasına saklanarak tekrar kıyafetlerini değiştirdi. Siyah kıyafetlerini yeniden giyen zanlı, iş yerine geri dönüp, kafe içerisine giriş yaptığı esnada patlama ve yangın çıktı.

Meydana gelen yangınla ilgili başlatılan detaylı araştırma ve incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlı önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı, sorgusunda işten çıkarıldığını, başka iş bulamadığını, ekonomik sıkıntı çektiğini, iş yerine kinlenerek motive olduğunu ve internet üzerinden izlediği videoları örnek alarak bu işi planlayarak yaptığını itiraf etti.

Zanlı olay esnasında tasarrufunda bulundurduğu sırt çantasını attığı yeri polise gösterirken, evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetler bulunarak emare olarak alındı.

Mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlının ifadesinin araştırılacağı, kameraların incelemesinin süreceği belirtildi.

