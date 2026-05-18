Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, cumartesi gecesi Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Güçlü yorumu ve romantik şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşatan sanatçı, sevilen eserlerini misafirlerle birlikte seslendirdi.

Konserine “Cezayir Menekşesi” ile başlayan Yaşar, gece boyunca repertuvarında hem klasikleşmiş hitlerine hem de duygusal parçalarına yer verdi. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı; “Onun Vedası”, “On Bir Ay”, “Kumralım”, “Aldanırım” ve “Acıtmıyor Sevdan” gibi sevilen şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Dinleyiciler, sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Müzik dolu gece, Letafet sahnesinde unutulmaz anılara sahne oldu.