Çiçeklerle karşılandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri kapsamında Güvercinlik ve Vadili’yi ziyaret etti.

Köy halkıyla bir araya gelen Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel de eşlik etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve vatandaşlar tarafından Güvercinlik köy meydanında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile karşılanan Yılmaz, burada Güvercinlik halkına da seslendi.

Köy ziyaretlerine Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bazı bakanlar, milletvekilleri de katıldı.

Belediye Başkanı Bebek, Yılmaz’ın ziyaretinin bölge için onur ve gurur olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Bebek, Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, taleplerini iletti, Türkiye’ye bölgeye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Yılmaz, halkın Regaip Kandili’ni kutladı, “Barışa sağlığa huzura vesile olsun” temennisinde bulundu.

Türkiye’nin yeni yüzyılının KKTC’nin de yüz yılı olacağını, kardeşlik içinde ülkenin gelişmesi, yeni hedeflere ulaşılması için her alanda çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, tarımda bu bölgeyi desteklediklerini, bu çerçevede bölgeyi sanayileşmede de ileriye taşıyacaklarını, sanayi alanında büyük bir hamle yapacaklarını anlattı.

Yılmaz, bölge için hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye ile birlikte KKTC’yi de her bakımdan çok farklı yerlerde taşıyacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşaat alanını gezdi

Öte yandan Yılmaz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindekiler KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşaat alanını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz’ı kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yılmaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin altyapısının güçlendirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Tatar, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depreme değinerek, 2024 yılının daha güzel bir yıl olmasını diledi.