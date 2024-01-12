Yeni alanlar açılacak

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında sanayi yatırımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen törende anlaşamaya Bakan Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza koydu.

Anlaşma, "yatırım alanı açma, Türkiye’den KKTC’ye gelecek yatırımcılara yatırım kolaylığı sağlama ve Türkiye ve KKTC’deki yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi" amaçlıyor.

İmza töreninde Amcaoğlu ile Kacır konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada KKTC’nin bu topraklarda var olabilmesi için üretebilmeyi ve katma değeri artırabilmeyi hedeflemesi gerektiğini, bunun da ancak Türkiye ile birlikte mümkün olabileceğini söyledi.

Desteğimiz sürecek

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da “KKTC’ye nitelikli, planlı, çevreci sanayi alanları kazandırmayı arzuluyoruz” dedi.

Bakan Kacır, Kıbrıs Türklerinin büyük Türk milletinin bir parçası olarak birçok badireden, çetin mücadeleler vererek geçmeyi başardığını dile getirerek, Türkiye’nin ambargo ve izolasyonlara karşı her zaman Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanında olduğunu söyledi.

Kacır, 450 yıldan fazla süre Kıbrıs’ta Türk varlığının korunması ve KKTC’nin bekasının Türkiye’nin asla vazgeçmeyeceği temel politika ve ilkelerden olduğunu ifade etti.

“İki devletli çözümün savunucusu olmayı sürdürüyoruz. Mavi Vatan’ın ikinci Türk devleti konumunda bulunan KKTC devleti her zaman gözümüz, aklımız, milli davamız olacak” ifadelerini kullanan Kacır, Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyesinin yükseltilmesini, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtti.

KKTC’nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak plan ve projelerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini dile getiren Kacır, TÜBİTAK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünün bir üst seviyeye taşındığını kaydetti.

