Adını vermedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, adını vermediği bir bakanın mal varlığında ciddi artışların olduğunu iddia etti.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Gayrimeşru hükümetin Bakanlar Kurulu'ndan bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğu, bu parayı nereden bulduğunu izah edebilecek durumda olmadığı ve üstelik de mal beyanında bu değişikliği bildirmediği duyumu dolaşıyor. Duman çıktı yakında ateş de ortaya çıkar!!! Var mı böyle bir servet artışı ve yada belirtilen süre içerisinde gerekli mal beyanı yapıldı mı?”

Bizden hatırlatması: Bu kadar büyük bir rakamı nereden bulduklarını ve nasıl elde ettiklerini geçtim (ki o da önemli) Mal Bildirimi Yasası'na göre zorunlu olmasına rağmen servetindeki bu artışı bildirmeyenler suç işlemiş olurlar. Yasaya göre de hapis cezasına çarptırılabilirler. Süresi içinde bildirimde bulundular mı acaba? Bizden uyarması!..”

