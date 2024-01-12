Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC'den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı. Törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs için de iki devletli çözümü savunduklarını belirten Yılmaz, “Çözüm aranıyorsa çözüm budur. Yıllarca denenip sonuç alınamayan şeyleri tekrar tekrar deneyip enerji kaybetmeye gerek yoktur” dedi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ve bazı milletvekilleri, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’den bazı milletvekilleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel katıldı. Törende ayrıca; Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan, İran ve Somali’den de misafirler yer aldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan tören, Tatar, Yılmaz, Üstel ve Günsel’in konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Sonrasında ise kurdele kesildi ve cami öğle namazı ile ibadete açıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, tarihe Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda bıraktığı en özel izlerden biri olarak geçeceğine inanç belirttiği Dr. Suat Günsel Camii ile ilgili bilgi verdi.

Günsel, “62 kubbesi ve 6 minaresi ile Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olan bu abidevi eser, adada yüz yıllardır varlığını koruyan ve korumaya devam edecek Kıbrıs Türkünün yetenekleri, ustalığı ve emeği ile tamamlandı. Anadolu’ya kopmaz bağlarla bağlı olan Kıbrıs Türkü’nün anavatanına adanmışlığının da bir simgesi olan bu caminin, ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yılmaz: Tekrar denemeye gerek yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’nin 40’ıncı yaşını doldurduğunu, bu yıl Barış Harekatı’nın 50’nci yılının idrak edileceğini hatırlattı. Cevdet Yılmaz, 50 yıl önce Kıbrıs’ın kurtaran ve devletin kurulmasına vesile olanları andı.

Yılmaz, Gazze’de yaşananlara da değinerek, Kıbrıs’ta Gazze’de yaşananlara benzer olayların yaşanmasının engellendiğini belirtti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazze’de ateşkesi ve iki devletli çözümü savunduğunu söyledi.

Kıbrıs için de iki devletli çözümü savunduklarını belirten Yılmaz, “Çözüm aranıyorsa çözüm budur. Yıllarca denenip sonuç alınamayan şeyleri tekrar tekrar deneyip enerji kaybetmeye gerek yoktur” dedi.

“Tasada sevinçte bir oluşumuz, kalkınma yolculuğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında duruşumuz işte böyle köklü bağlara dayanıyor” sözleri ile anlatan Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün tüm değerlerini, kültürel zenginliğini ve ortak tarihi mirası gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bu vesileyle sadece adada değil dünyanın dört bir yanında yaşayan girişimci Kıbrıs Türklerini sosyal sorumluluk çabalarıyla daha fazla katkı vermeye davet ediyorum. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz” dedi.

Tatar: Varoluş destanı unutulmamalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Dr. Suat Günsel Camii’nin ibadete açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’nin en büyük camisinin açılışında KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak tüm İslam aleminin Regaip kandilini tebrik etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının her türlü saldırı karşısında yüreğiyle, diniyle, imanıyla ve Anavatanı Türkiye’nin desteğiyle verdiği varoluş mücadelesi ve çektiği cefayla yazdığı destanı unutmamak gerektiğini belirten Tatar, açılışını yaptıkları caminin taşıdığı ve ifade ettiği öneme vurgu yaptı.



Üstel: Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Dr. Suat Günsel Camii Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, camiyi muhteşem bir eser olarak niteleyerek, "Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz” dedi.

Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC'den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı.

Başbakan Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmaya, bugünün İslam aleminin 3 aylarının başladığı gün ve Regaip Kandili olduğunu hatırlatarak, böyle önemli ve anlamlı bir günde caminin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı ve Regaip Kandilini de kutladı.

Dr. Suat Günsel Camii’nin ülkeye ve İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Üstel, caminin tamamen Kıbrıs Türk halkının ve YDÜ ailesinin eseri olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 09:55