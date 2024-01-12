Özersay’a yanıt

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP lideri Kudret Özersa’ın isim belirtmeden ‘mal varlığı yükselen bir bakan’ iddiasının ardından dün gece geç vakitte mal varlığını açıkladı.

Erhan Arıklı’nın tam paylaşımı şu şekilde:

“Mal beyanımdaki değişiklikler...

2022 Seçimlerinde ben de her Milletvekili gibi Meclise mal beyanında bulundum.

Bu mal beyanımda da belirttiğim gibi Türkiye’de ve Kıbrıs’ta benim, eşimin ve çocuklarımın üzerinde 15 adet taşınmaz mal ve 7 taşıt kayıtlı idi.

Bu malların bir kısmı aile şirketimiz olan Oray İnşaatın yaptığı sitelerden bize düşen taşınmazlar, bir kısmı ise çeşitli zamanlarda benim veya çocuklarımın satın almış olduğu taşınmazlardı.

Bu taşınmazlardan Türkiye’de 1996 yılında satın aldığım Şarköy’de deniz kenarındaki villa ve Başakşehir’de 1993 yılında almış olduğum arsa zaman içerisinde çok değerlenmişti ki bunların değerini mal beyanımda yazmıştım.

2022’de Mal beyanımda Meclise verdiğim taşınmazlarda şu değişiklikler oldu;

1)Mal beyanımda bulunan Dumlupınar’da oğlumun uzun zamandan beridir taksitlerini (Makbuzlar elimizde) ödeyerek aldığı ve içinde yaşadığı taşınmazı taksitleri bittikten sonra 01.10.2023 tarihinde üzerimize aldık.

2)Mal beyanımda bulunan Köşklüçiftlik’teki daireyi 23.10.2023 tarihinde sattık. Eşim, üyesi olduğu ÖYAK'tan kredi çekerek 01.10.2023 tarihinde Çağlayanda bir taşınmaz satın aldı. ÖYAK'tan çekilen kredinin taksitleri eşim tarafından halen ödenmektedir.

3)Çamlıbel'de Ağabeyime ait bir araziyi ağabeyimin eşime yapması sureti ile eşimin üstüne yaptık.

4)Mal beyanımda bulunan Şarköy’deki villayı 8.6.2022 tarihinde satarak ordan gelen paranın bir miktarını bankaya yatırdık, geri kalan parayla da Ankara’dan daire satın aldık.

5) Üzerimize kayıtlı birisi jeep 2 Mercedes marka aracı değiştirdik.

Not; Arıklı ailesi olarak 1975 ten beri Kıbrıs’ta ticaret yapmaktayız. 1980’li yıllarda Arpaz ve Yaypaz pazarlama şirketlerimiz ile aktif pazarlama yaptık. 1990’lı yıllardan itibaren inşaat işine girerek ORAY İnşaat şirketini kurduk. Lefkoşa, Boğaz, Girne, Lapta, Alsancak, Karşıyaka, Kayalar ve Geçitköy'de 1000'in üzerinde apartman dairesi ve villa yaptık ve sattık. Minareliköy’de marangoz, alüminyum, parke ve mermer atölyeleri kurduk. Ayrıca aynı yerde 170 odalı yurt yapıp işlettik. Yaklaşık 13 dönüm arazi üzerine kurulu bu küçük sanayi sitesini Şubat 2023 tarihinde sattık. Şu anda Geçitköy’de 2 otel ve 13 villadan oluşan bir turizm tesisinin sahibiyiz. (Sadece bu tesisin şu andaki değeri 10 milyon£ dir) Benim Kırgızistan’da 2012 kurmuş olduğum OcOO ENA isimli lojistik şirketi, 2 yıl içinde yaklaşık 3 milyon$ ciro yaptı ki, Kırgız Demirbank'ın banka ekstresini isteyen herkese gösterebilirim.

Hal böyle iken, iki tetikçinin bana "Filanca yerdeki taşınmazı satın alırken parayı "Nereden buldun? diye hesap sorması ilginçtir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”