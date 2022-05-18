Krizde ilaç oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve DAÜ Personel Sendikası (PER-SEN) arasında önceki gün protokol imzalandı.

Açıklamada, protokolün 10 Mart 2021 tarihli Toplu İş Sözleşmesi’ne ek imzalandığı kaydedildi.

Protokol, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun tarafından imzalandı.

Söz konusu protokol ile, DAÜ Döner Sermaye Hizmetleri kapsamında uzun yıllardır hizmet vermekte olan personele ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde destek olmak adına ek ödenek sağlanması amaçlanıyor.

Verilen bilgiye göre, protokol imza töreni öncesi yapılan açıklamalarda, DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun, bu zor dönemde, çalışan Döner Sermaye Personeli’nin maaşlarına yapılan ek ödeneği olumlu karşıladıklarını kaydederek, DAÜ VYK’ya ve yönetime, çalışanlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.