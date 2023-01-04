Çiftçinin derdi kuraklık 

Abdullah SUİÇMEZ

Mesarya bölgesindeki çiftçiler yine kara kara düşünmeye başladı. Yağmur yağmadığı için tarlaya atılan tohumların yeşermediğini belirten çiftçiler, bu yıl çok ciddi sıkıntıların yaşadığını belirterek yetkililere ‘acil önlem’ çağrısı yapıyor.

Diyalog’a konuşan Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu, “Mesarya Ovası’nda ben sadece kendim bin dönüm civarında bir tarla ektim. 75 gündür bölgede yağmur yok. Çimlenmeyen, %70’i sakatlanan ürün var tarlalarda. Hatta birçok tarlada ürünler çürüdü. Çoğu da çıkmadı” dedi.

Geçimini çiftçilikle sağlayan Adil Onalt ise tohum ve gübre girdi maliyetlerinden dert yanarak, kuraklık nedeniyle yaşanması muhtemel sorunlar için kriz masası kurulmasını önerdi.

Üreticiler ne dedi?

Mustafa Beyoğlu (Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri)

“Mesarya Ovası’nda ben sadece kendim bin dönüm civarında bir tarla ektim. 75 gündür bölgede yağmur yok. Çimlenmeyen, yüzde 70’i sakatlanan ürün var tarlalarda. Hatta birçok tarlada ürünler çürüdü. Çoğu da çıkmadı. Çiftçi bugün 1 torba gübreyi 835 TL’ye alıp, üzerine bir de faiz ödeyip, 50 kiloluk bir torba tohumu 350 TL’ye alıp bir de 27 TL mazot parası ödeyerek tarla ekemiyor. En kaba hesapla bugün 1 dönümde en az bin TL’lik bir masraf yapmanız gerekmektedir. Hükümet edenlerin acilen kriz masası oluşturması gerekiyor. Şimdiden önlem alsınlar. Gezip görsünler bu ovaları, kuraklık kırıp geçiriyor. Girdi maliyetleri ayrı dert. Bırakın tohumluğu hayvancıya kaba yem de çıkmayacak bu yıl. Yıllardır ülkede sürdürülebilir tarım politikası oluşturulmadı. Bu topraklardan artık kopacağız ve önlem alınmazsa bu yıldan sonra istesek de ekip birce yapılamayacak bu ovalarda.”

Adil Onalt (Çiftçi)

“Aslanköy ovası 26 bin dönüm, Ulukışla’da 52 bin dönüm, Meriç köyünde 40 bin dönüm arazi olmak üzere kupkuru kalmış şekildedir. Bin TL torbası gübre, 10 TL’ye arpa bizi bugün bu duruma getirdi. Çiftçi ve hayvancı bugün büyük bir sorunla karşı karşıya. Büyük çiftlikler haricinde küçük çiftliklerde balalar bitti. Bu duruma erken zamanda bu kuraklık sorununa çare üretilmez ve yurt dışıyla erken zamanda bağlantı sağlanmazsa fiyatlar birken iki olacak. Sadece balyanın buraya geliş maliyeti 8 TL, silajın maliyeti 3 TL. Bu maliyetlerle kaba yem alarak, hayvan besleyemeyiz. Hayvancılar bu maliyetlerle işini götüremez. Hayvanlarını en erken zamanda elden çıkararak, çözüm üretmeye çalışacak. Yoksa zararları çok olacak. Bu hükümetlerin şimdiye kadar bize hiçbir faydası olmadı. Bölgedeki Kanlı Dere yıllardır akıp, gidiyor ama biz hiçbir faydasını görmüyoruz. Hükümet madem bu arıtmadan gelen suyu doğru ve yararlı dağıtamıyor neden özel bir şirketle anlaşarak yap, işlet ve devret modeline çevirmiyor biz de faydalanalım bu kuru ovaları yeşertelim. Türkiye’den gelen sudan bahsediyorlar, biz daha burnumuzun ucundaki suyu idare edemiyoruz. Kuraklık kapıda değil, geldi. Bu saatten sonra artık yağmur yağsa da sap saman üretimi çok zor, yapılamaz. Bu yılın zararı çiftçi ve hayvancı için en az 4 milyar TL’dir. Tarım Bakanlığı ve hükümeti erken zamanda kriz masası kurarak, önlem almaya davet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023, 11:00