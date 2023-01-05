Laik yapı değiştirilemez!

TDP, çocuklara sözde dini eğitim verildiğini ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırıldığını savunarak, Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hemen bu yasadışılığı engellemesi ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını durdurması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "İlahiyat Koleji, Camide kuran kursları, dini ibadet turizmi derken şimdi de evlerde daha sanal ile gerçeği ayırt edemeyecek yaştaki çocuklara sözde dini eğitim verildiğini ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırıldığını" söyledi.

Kontrolsüz bir şekilde yapılan ve müfredatın uzman eğitmenler tarafından onaylanmamış eğitim maskesi altındaki her tür aktivitenin çocuklara zarar verdiğini dile getiren TDP, aynı zamanda toplum için de bir tehdit haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Toplumumuz savaş acılarını benzeri sorumsuzluklardan dolayı yeterince yaşadı. İhtiyacımız olan en son şey, yeniden bir savaştır” diyen TDP, çocukların eline cihad yazıları vererek, camilerde cihad çağrıları yaptırarak, savaş çığırtkanlığını öğretmek yerine barışın öğretilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Bağımsızlık Yolu da tepkili

Öte yandan Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, cemaatler konusunda tedbir alınması için çağrıda bulundu.

Nazlı, ülkede bir derneğin İslam odaklı faaliyetler yürüttüğü ve bu çerçevedeki faaliyetleri kapsamında 18 yaş altına yönelik toplantılar da düzenlediği haberleriyle ilgili, herkesin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Nazlı, çocukları ihmal ve istismardan koruyacak devlet mekanizmalarının eksik olduğunu, çocuk izlem merkezleri kurmayarak, sosyal hizmetlere yeterli personel istihdam etmeyerek çocukların ihmal ve istismara açık hale getirildiğini ifade etti.

