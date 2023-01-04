Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleştirilen “Kara gül” operasyonu sonucu toplamda 6 kilo 700 gram eroin, methamfethamin ve ham afyon türü uyuşturucu maddele ile yakalanan 49 yaşındaki Zümrüt Deniz, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak cezalandırdı. Mahkeme, meseledeki uyuşturucunun külliyatlı miktarını da değerlendirerek, sanığa 13 yıl gibi ibretlik bir ceza verdi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına kararı açıklayan Murat Soytaç, “Sanığın 750 gram eroin türü uyuşturucu, 3 kilo 166 gram 250 miligram metamfetamin ve 2 kilo 93 gram 840 miligram ham afyonu alarak tasarruf ettiğini ve her 3 uyuşturucu türünün de çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Sanığın bu kadar tehlikeli uyuşturucu madde tasarruf etmesinin yanı sıra, miktarın da oldukça yüklü olduğunu vurgulayan Soytaç, sanığın konu uyuşturucu maddeyi başka şahsa da vererek menfaat elde ettiğini de anımsattı. Soytaç, konu uyuşturucu miktarının yüzlerce kişiyi zehirlemeye yetecek miktarda olduğunun altını çizdi.

Soytaç, uyuşturucuların türünü, miktarını ve tasarruf amacını ceza takdirinde sanık aleyhinde değerlendirmeyi uygun bulduklarını ifade etti ve sanığı oy birliği ile 13 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.