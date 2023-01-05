Gündem yoğun

6'lı masa bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. Gündemde üzerinde uzun zamandır çalışılan ortak hükümet programı var. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da "6'lı masa beni desteklerse seçilirim ve görevi en iyi şekilde yaparım" açıklaması geldi. Masanın gündeminde hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığını öğrenildi. Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor. Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de masanın önemli başlıklarından. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildireceği öğrenildi. 6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Babacan “Her türlü seçeneğe açığız. 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Babacan'ın bu sözlerine ilişkin "13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın belirleyeceği aday olacaktır" diye konuştu.

