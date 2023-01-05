‘Sesimi duyun’

Henüz 25 yaşındayken kanser hastalığına yakalanan, yıllardır verdiği mücadeleyle örnek teşkil eden 2 çocuk annesi İnci Avcı yeni bir savaşa hazırlanıyor. Şimdiye kadar 2 kez göğüs kanserini yenen Avcı, hastalığın vücudunda başka bölgelere yayıldığını ve bu nedenle ameliyat olması gerektiğini belirtti.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat masrafı için 250 bin TL’ye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Şu an Dr. Burhan Nalbantoglu Onkoloji Servisi’nde bulunan İnci Avcı, “Lütfen herkes sesimi duysun” diyerek yardım çağrısı yaptı.

İnci Avcı’nın paylaşımı şöyle:

“Bir haftadır geçmeyen bir baş ağrısı şikayetiyle Mağusa acil hastane gittim. Yılbaşı günüydü serum verdiler, yolladılar beni. Ertesi gün Yaşam Hastanesine gittim, orada da iki serum verdiler.

Onlara onkoloji hastası olduğumu belirtim, eve yolladılar. Pazartesi günü de Mağusa acil servisine gittim. Geçmeyen baş ağrım olduğunu söyledim.

Onlar da hemen beyin tomografi ve beyin emarı çektiler ve maalesef ki hastalığımın metastas yapmış olduğunu öğrendim (İyi huylu olmayan kanser hücrelerinin başladığı yerden vücudun başka bölgelerine yayılarak yerleşmesi durumuna metastaz denir).

Sağ tarafımda beyincikte 3 milim kitle olduğunu belirttiler. Sonra kendi doktorumu aradım. Hemen buraya gelmemi söyledi. Pazartesinden beri yatıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Beyin olunca biraz düşündürüyor beni.

Ameliyat olacağım ve 250 bin TL gerekiyor.

Buradaki tüm doktorlara güvenim sonsuz beyin olduğu için korkutucu ve düşündürücü lütfen herkes sesimi duysun.”