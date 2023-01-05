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Maxim’de ‘Sakiler’ rüzgarı

Yeni yıla müzik ziyafeti eşliğinde giren konuklar, sabahın erken saatlerine kadar gönüllerince eğlendi 

Maxim’de ‘Sakiler’ rüzgarı

Maxim Royal’de  sahne alan Sakiler  yılbaşı programları ile konuklarını kendilerine  hayran bıraktı. Rezervasyonları haftalar öncesinden kapanan gecede
Sakiler şarkılarıyla herkezi mest etti. Sevilen şarkıları ve büyük ustaların eserlerinden oluşan özel bir repertuarla  sahne alan grup , şarkılarını salonu dolduran
misafirlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Yeni yıla müzik ziyafeti eşliğinde giren konuklar,sabahın erken saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.
 

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