Maxim’de ‘Sakiler’ rüzgarı

Maxim Royal’de sahne alan Sakiler yılbaşı programları ile konuklarını kendilerine hayran bıraktı. Rezervasyonları haftalar öncesinden kapanan gecede

Sakiler şarkılarıyla herkezi mest etti. Sevilen şarkıları ve büyük ustaların eserlerinden oluşan özel bir repertuarla sahne alan grup , şarkılarını salonu dolduran

misafirlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Yeni yıla müzik ziyafeti eşliğinde giren konuklar,sabahın erken saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

