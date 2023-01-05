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Felekten bir gece çalındı

Nima Restauran&Lounge Bar, düzenlediği eğlence ile farkını bir kez daha gözler önüne serdi

Felekten bir gece çalındı

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde mekanlarından olan  Nima Restauran&Lounge Bar, düzenlediği eğlence ile farkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sıra dışı bir eğlence ile yeni yıla merhaba demek isteyen tüm konuklar, hazırlanan   yılbaşı programı ile  gönüllerince eğlendi.
Mekanın restoran bölümünde sahne alan Nihan Görgü Duo performansı ve Lounge kısmında sahne alan Ceren Özdemir’in özel Perküsyon Show’u ile konuklar felekten bir gece çaldı.
 

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023, 10:47
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