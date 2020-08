Cildi kuru fırçalama tekniği

Vücudu, kuru fırçalama yöntemi son zamanlarda popüler hale gelmeye başladı. Bu yöntem aslında antik çağlardan beri kullanılmakta. Güzellik, o zamanlardan beri kadınların peşinde koştuğu bir konu. Her ne kadar günümüz de, kozmetik sektörü fazlasıyla gelişmiş olsa da eski zamanlardaki güzellik sırları hala daha etkili. Saçlarımızı her gün tarayıp, dişlerimizi de fırçalıyoruz peki neden vücudumuzu da fırçalamayalım ki? Uzmanlar cildimizi gün de bir kez fırçalamamızı tavsiye etse de, ben her banyodan önce fırçalamanızı öneririm. İşlem sonrası cildinizden pul pul ölü deri döküleceğinden, su ile vücudunuzu temizlemeniz daha kolay olacaktır.



Kuru fırçalama nedir ve nasıl yapılır?Eczaneden veya bakım ürünleri satan bir mağazadan alacağınız vücut fırçası bu tekniği uygulamanız için yeterli olacak. Ancak fırçanın at kılı veya doğal kıllardan yapılmış olmasına özen göstermelisiniz. Yapay kıllar cildinizi tahriş edebilir veya alerjik kaşıntılara yol açabilir. Kuru fırçalamada amaç; vücutta derin temizlik ve cildin yumuşamasını sağlamak olsa da, lenf akışını desteklemesi de önemli faydalarından biri. Fazlalık ve toksik maddelerin vücuttan atılması lenf nodüllerinin görevidir. Cilt fırçalama, lenf akışını teşvik eder. Fırçalama yönü, vücudun alt tarafından üst bölgesine doğru olmalıdır. Kalbe doğru bu işlemi yapmanız, kan dolaşımını artırmanıza yardımcı olur. Kan akışı hızlanacağı için vücudunuz da sıcaklık hissedebilirsiniz hatta bu işlemin, canlandırıcı etkisi olduğu için akşamları yapılmaması çünkü uykusuzluğa neden olduğu söylenmekte. Sabahları duştan önce yapacağınız bu uygulama güne enerjik başlamanıza da neden olacaktır. Yalnız, dikkat edilmesi gereken en önemli unsur fırçayı vücudunuza fazla bastırmamanız ve varisler üzerinde uygulamamanız. Cildi, kuru fırçalama yöntemi bir nevi peeling olduğundan, gözenekleri yağdan ve kirden arındırır. Sırt bölgeniz de sivilcelenme var ise, iyileşmeyi kolaylıkla gözlemleyeceksiniz. Düzenli uygulayacağınız bu yöntem, büyük ölçüde selülit tedavisinde ve selülit oluşumunun engellenmesin de etki sağlayacaktır. Bacaklarda ve kasık bölgenizdeki kıl dönmelerinden de bu yöntemle kurtulabilirsiniz. Vücudunuzu fırçaladınız, ardından güzelce duşunuzu aldınız ve sıra geldi cildi nemlendirmeye. Bedenimizde her dakika 30.000 ile 40.000 cilt hücresi öldüğü doktorlar tarafından söylenmekte. Kuru fırçalama işleminden sonra, yeni hücreler ışıl ışıl, taptaze ortaya çıktı. Nemlendirme bu safhada çok önemli. Size tavsiyem; nemlendirme için kullanacağınız ürünün doğal olması. Doğal vücut yağları, bunun için mükemmel seçim olacaktır. Fırçanızı muhafaza etme şeklinizde önemli konulardan biri; fırçanızı 2 haftada bir sabun ile yıkayın ve iyice durulayıp kurutun.