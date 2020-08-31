‘Süreci yönetemedi’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi döneminde insanların hükümete güven duymamasının, toplumsal endişeyi artırdığını savundu.
Erhürman, beraberindeki heyetle, Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti. CTP’den yapılan açıklamaya göre; Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada hükümetin pandemi sürecini çok kötü yönettiğini söyledi. Hükümet ortakları arasında kamuoyu önünde sürekli bir çatışma yaşandığını, tutarsız kararlar nedeniyle toplumun bütün kesimlerinin huzursuz olduğunu kaydeden Erhürman, okulların açılıp açılmaması konusundaki tartışmanın da devam ettiğini vurguladı. Erhürman, “Sorun çözen değil, sorunlara sorun ekleyen bir hükümet var. Karar almakta güçlük çekiyorlar ve aldıkları kararları da uygulamayı beceremiyorlar” dedi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi döneminde insanların hükümete güven duymamasının, toplumsal endişeyi artırdığını savundu.
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