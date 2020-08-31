30 Ağustosta coşku eksik olmadı

Büyük Zafer için yurt genelinde kutlama törenleri yapıldı. 30 Ağustos Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı şekilde kutlansa da törenlerde coşku eksik olmadı.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

İstanbul’da Sosyal mesafenin uygulandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda başladı.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Etkinlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla başladı. Ardından, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Türk Silahları Kuvvetleri de günü, Manisa'da bir törenle kutladı. Düzenlenen etkinliğe Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, askeri erkan, daire müdürleri ve emniyet amirleri katıldı.

Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşu ile başlayan tören, öğrencilerin şiir okuması ile son buldu.Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen otobüs ve arabalar konvoy oluşturdu.Adıyamanda'da 30 Ağustos coşkusu hakimdi.Valilik bahçesinde etkinlik yapıldı. Kutlamalara şehit ve gazi derneklerinin üyeleri de katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 30 Ağustos'u Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Giresun'da kutladı. Etkinlik kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kutlamalar kapsamında "Zafer için Pedalla" temalı bisiklet turu süzenlendi. Startı Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi.