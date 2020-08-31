Denge sağlandı

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz bölgesinde yeni bir güç dengesi oluşumuyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Özersay, ancak Türkiye’yle birlikte masada ve sahada atılan adımlarla denge sağlandığı için ciddi bir çatışma riskinin ortadan kalktığını söyledi.

A Haber’de bölgedeki yeni dengeler, gelişmeler hakkında soruları yanıtlayan Kudret Özersay, dünya aktörlerinin ilgisiyle Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs adasının öneminin arttığını vurguladı.

Özersay’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre Özersay şöyle konuştu:

“Bu bölgede yeni bir güç dengesi oluşumuyla karşı karşıyayız. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Rusya Federasyonu bu bölgede ağırlığını hissettirirken Amerika Birleşik Devletleri özellikle Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu kaldırarak silah satın almasına izin vererek, ardından da askeri bazı anlaşmalar yaparak Rusya Federasyonu’nu bölgeden çıkarmaya yönelik bazı adımlar attı. Rus savaş gemilerinin Rum tarafındaki limanlara uğraması konusunda bir sınırlandırma getirdi. Silah ambargosunun kaldırılması için bir ön şart koydu. Aynı zamanda Rus oligardların güneyde kara para aklamasıyla ilgili faaliyetleri denetleyebilmek ve buradan çıkarabilmek için ikinci bir şerh düştü. Bu gelişme çerçevesinde ABD bu bölgedeki etkisini artırıyor.



Diğer taraftan Fransa Avrupa Birliği’nin içinde kalan tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla birlikte hem AB’ye hem BM Güvenlik Konseyi’ne üye tek ülke kalacak. Biraz da bunun etkisiyle olsa gerek, bu bölgeye de gelerek aslında bir mevcudiyet göstermeye çalışıyor. Biz bu noktada şunu vurguluyoruz; Doğu Akdeniz bölgesi BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz’e ilişkin olarak yapmış olduğu çağrılar var. Bunlardan en önemlisi, bu bölgede gerginliği artırıcı faaliyetlerden kaçının yönünde yapılan çağrıdır. Fransa’nın altına imza koyduğu Güvenlik Konseyi kurallarına aykırı bir biçimde burada Güney Kıbrıs’la birlikte birtakım tatbikatlar yapıyor, askeri yığma anlamında bazı adımlar atıyor. Dolayısıyla aslında kendi almış oldukları BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı faaliyette bulunuyorlar. Bölgede gerginliği artırıyorlar.”Kapsamlı bir çözümden önce doğal gaz gibi bazı somut konularda iş birliğine yönelik adımlar atılabileceğini belirten Özersay, Yunanistan’ın bazı adımlarla, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’yle KKTC’nin Doğu Akdeniz’in doğu havzasını sadece masada değil, sahada da düzenlemeye yönelik adımlarının önünü almaya çalıştığını kaydetti.

Kapalı Maraş’ta muhatabınız Rum liderliği olmayacak

Kapalı Maraş konusuna da değinen Özersay, bölgenin KKTC Yönetimi altında oranın eski sakinlerinin yerleşimine açılması olduğunu anlattı. Özersay, proje içeriğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde, burada kurulmuş olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları ve kendilerine iade yapılmasıyla birlikte buraya gelmeleri yönünde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum liderliğiyle oturup Kapalı Maraş’ı müzakere etme gibi bir durumun söz konusu olmayacağının altını çizen Özersay, “Kıbrıs Rum liderliği bu projede bizim muhatabımız olmayacak. Burada bizim muhatabımız, oranın eski sakini olan Kıbrıslı Rumlardır” dedi.