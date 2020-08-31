Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, dünyada benzeri olmayan deniz altından borularla su taşınması projesine yüz milyonlarca dolar harcayarak Kıbrıs Türk halkına kendi öz kaynaklarından su sağlayan Türkiye’ye, “bu konuda bile çattığını” belirterek bunun “normal bir tutum olmadığını” belirtti. Tatar, “Sayın Akıncı’ya sesleniyor ve ‘artık yeter.’ Kıbrıs Türkü için yaşamsal olan Türkiye ile ilişkilerimize, kardeşliğimize daha fazla zarar vermeyiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önceki gün hükümete yönelik olarak yaptığı çeşitli eleştirileri yanıtladı ve “Kıbrıs konusuna kısa sürede çözüm bulacağını, Türkiye ile iyi ilişkiler kuracağını iddia eden Akıncı’nın kendi başarısızlıklarını örtmek için hükümete saldırmasının boşuna gayret olduğunu” söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Sayın Akıncı beş buçuk yıl önce 4 boyutlu siyaset izleme, Kıbrıs konusunu kısa sürede çözüme kavuşturma, toplumsal konulara duyarlılık gösterme, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurma, bağımsız ve tarafsız olma iddiası ile göreve geldi ama bunların hiçbirinde başarılı olamadı.

Tüm verilmemesi gereken tavizleri vermesine rağmen Kıbrıs görüşmeleri 2017 yılı Temmuz ayında başarısızlıkla sona erdi.

Akıncı son zamanlarda seçimin yaklaşması nedeniyle ilgilenmesi dışında yaklaşık 4 buçuk yıl boyunca halkın sorunlarına doğru dürüst ilgi göstermedi. Halktan uzak durdu.

Akıncı’ya göre; sanki Türkiye bizim düşmanımızdır ve su konusunda bize bir oyun oynuyor ya da oynayacak.

Sanki, Türkiye bize bilerek suyu kesti ve kasten hattı onarmıyor.



Oysa öyle bir durum yok.Türkiye dünyada benzeri olmayan deniz altından borularla su taşınması projesine yüz milyonlarca dolar harcayarak Kıbrıs Türk halkına kendi öz kaynaklarından su sağladı.Kış ortasında yani Şubat ayında o su hattında bir arıza oluştu.Şimdi Türkiye yine milyonlarca dolar harcayarak bu hattı tamir etmek üzeredir.Akıncı’nın yüzlerce işçi Taşucu’nda salgın, ekonomik kriz dinlemeden bir an önce KKTC’ye suyun tekrar akması için canla başla uğraşırken oy alma zannıyla böylesi açıklamalar yapması emeğe, KKTC-Türkiye Cumhuriyeti kardeşliğine karşı yapılan bir saygısızlıktır.Böyle bir anlayış olamaz. Dik duruş bu değildir. Bu kasti olarak Türkiye’ye eleştiriler yöneltmektir ve Kıbrıs Türkü’ne zarar vermektir.Sayın Akıncı’ya sesleniyor ve ‘artık yeter. Kıbrıs Türkü için yaşamsal olan Türkiye ile ilişkilerimize, kardeşliğimize daha fazla zarar vermeyiniz’ diyorum.”

Akıncı ne demişti

“Önceliği her zaman kendi kaynaklarımıza ve kendi üretimimize vermeliyiz. Kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Türkiye’den su gelmesi elbette önemli bir mühendislik başarısıdır. Bunun önemini ve yararını inkar edemeyiz. Ancak unutmamalıyız ki küresel ısınmanın da etkisiyle Türkiye’nin de su kaynakları azalmakta, bu nedenle de kendi kaynaklarımızın önemi daha da artmaktadır. Bu su için de, elektrik için de böyledir. Yaşadıklarımızdan tecrübe edinmekteyiz. Kendi kaynaklarımıza ek olarak elbette uygun koşullarda Türkiye’den su da elektrik de alabiliriz. Ne var ki Türkiye ne kadar bize yakın kardeş bir ülke olursa olsun; bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır.”

