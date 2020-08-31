‘Bundan vazgeçin’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Lefke temasları kapsamında bölgede bulunan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve sorunlarını dinleyerek görüşlerini aktardı.

Denktaş, bölgeye bir önceki gelişinde mahkemeler ile ilgili sıkıntının bilgisine getirildiğini ve mahkemeler seçime kadar açılmazsa, bölge sivil toplum örgütlerinin kendisine, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte aynı anda yapılacak referandumda “hayır” oyu kullanacaklarını dile getirdiklerini söyledi.

Seçimlerde elbette destek istediğini ancak sivil toplum örgütleri ile esas görüşmek istediği meselenin referandum konusu olduğunu dile getiren Denktaş, bu kararlarından vazgeçmeleri konusunda sivil toplum örgütü temsilcilerine telkinlerde bulundu.

Bölgedeki kamu binalarının durumuyla ilgili kendi bakanlığı döneminde bir takım girişimler yaptıklarını anımsatan Denktaş, bugünkü durumda konuyla ilgili yaptığı araştırmada seçim yasakları bitene kadar maddi kaynak için bloke olsa bile ihaleye çıkılamayacağının söylendiğini dile getirdi.

Bu şartlarda seçime kadar mahkemelerin açılmasının mümkün olamayacağının görüldüğüne işaret eden Denktaş, bu nedenden ötürü referandumda “hayır” oyu kullanılmasını doğru bulmadığını ifade ederek temsilcilerden bu kararlarını gözden geçirmelerini istedi.



Bir önceki anayasa değişikliği referandumunda “dokunulmazlıkların kaldırılmasından, Meclis’in daha iyi çalışabilmesine yönelik bir takım maddeler olduğunu” anımsatan Denktaş, ret kararı çıktığını hatırlattı.Bu kez tek madde olarak “acil ihtiyaç olan Yüksek Mahkeme yargıç sayısının yükseltilmesi” maddesinin konulduğuna değinen Denktaş, bu kararın reddedilmesinin yazık olacağına vurgu yaptı.Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Lefke temasları kapsamında ayrıca, üretim yapan bazı firmaları da ziyaret etti ve özellikle pandemi sonrası yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Gençlere ‘hız yapmayın’ çağrısı

Öte yandan, hız tutkunu gençlere çağrıda bulunarak bu tutkularını yollarda değil, motor sporları için düzenlenen parkurlarda göstermelerini diledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre; motor sporlarına tutkusu ile bilinen ve geçmiş dönemde profesyonel olarak da bu spora emek veren Serdar Denktaş, seçim çalışmalarına verdiği kısa arada ülkemizde faaliyet gösteren bir motosiklet firmasının motosiklet sürücü eğitmeni Özün Etkin’in düzenli olarak gerçekleştirdiği sürüş eğitimine, kendisine ait motoruyla katıldı.