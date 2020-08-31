Yasalar ihlal edildi

El Cezire’nin Güney Kıbrıs’ın yabancı suçlulara verdiği vatandaşlıklarla ilgili yayınlarıyla patlak veren “altın pasaport” skandalının ardından, bu pasaportların verilmesinin durdurulmasının gündeme geldiği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun bu konuda sert tedbirler alınması için baskı yaptığını ve AB’nin Adalet Komiseri Didier Reynders ile Alman Milletvekili Sben Giegold’un, Güney Kıbrıs’ı Avrupa yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verilmesini savunduğunu yazdı.

Gazete, Brüksel’deki bazı çevrelerin, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın yatırım programını iptal etmesinin mümkün olmadığı, çünkü bu tip mekanizmaların bulunmadığı değerlendirmesini yaptığını; ancak Güney Kıbrıs’ın yatırım programıyla ilgili daha sert tedbirler almak durumunda olmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.



Rum Hükümeti’nin yatırım programını geçici veya kalıcı olarak iptal etmeyi düşündüğünü belirten gazete, bu konuya büyük tepkiyle yaklaşacağı bilinen bazı çevrelere karşı konuya ihtiyatlı yaklaşıldığını yazdı.Gazete, konuyla ilgili bir diğer haberinde ise, altın pasaportlarla ilgili yayın yapan El Cezire muhabiri James Kleinfeld ile yapılan röportaja yer vererek, Kleinfeld’in, bir süre önce başka bir konuyu araştırırken Güney Kıbrıs ile ilgili bu belgelere rastladıklarını ve belgelerde adı geçen 2 bin 500 kişiyle ilgili 6 aylık bir araştırma sürecinden sonra, meselenin gün yüzüne çıktığını söylediğini yazdı.Habere göre Kleinfeld, yaptıkları araştırmaların bazı noktalarında, vatandaşlığı alan kişiyle bu kişinin mahkemeye çıkacağı gün arasındaki süre farkının, bu kişinin yargılanmaktan kaçabilmek için vatandaşlık aldığını düşündürecek kadar az olmasının dikkatlerini çektiğini belirtti.Altın pasaportlarla ilgili yayınların altında siyasi hedefler bulunduğuna ve esas amacın, Katar ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin altını çizmek olduğuna dair eleştirilere de yanıt veren Kleinfeld, kendisinin Londra’daki evinden çalıştığını ve işinin, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden bir şekilde etkilendiğinin düşünülmesinin komik olduğunu söyledi.