Vaka sayıları düşüyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 263 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4'ünün hava yoluyla gelen kişiler, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı.

Son 24 saat içerisinde yapılan rastgele testlerin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını belirten Bakan Pilli, ülke genelinde testlerin artarak, devam edeceğini kaydetti.



Covid-19 ile ilgili son durum şöyle:"Dün yapılan test sayısı 1263. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 6. İyileşip dün taburcu edilen baka sayısı 5. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 119.063. Toplam vaka sayısı 322. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 225. Tedavisi devam eden vaka sayısı 93. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 17. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 76. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok."

Güney Kıbrıs'ta 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 845 test sonucunda 4 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Toplam vaka sayısı bin 487.

Rum haber kaynaklarına göre; pozitif vakaların üçü yurt dışından gelirken, biri de semptom gösterdiği için şahsi doktoru tarafından test yaptırmaya gönderilmesi sonucunda belirlendi.