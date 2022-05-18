Kanserojen madde içermiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi, Asya Kaplan Sivrisineği gibi konteynırlarda üreyen sivrisineklerle mücadelede, dünyada kullanılan WALS metodunun ilk uygulamalarını teknik uzmanlarla birlikte geçtiğimiz hafta Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Başkan Mehmet Harmancı, LTB’nin kanserojen madde içermeyen biyolojik mücadele yöntemi ile larva ve sinek mücadelesi yaptığını belirterek, bu yılki ihale süreci sonunda kazanan firma olan Envirotek Cyprus Trading LTD ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Ülkede biyolojik mücadelenin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Harmancı, biyolojik mücadelenin ekonomik anlamda daha yüksek bir maliyette olmasına rağmen yurttaş ve toplum sağlığı açısından kanserojen madde içermemesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Sivrisinekle mücadelede etkin bir şekilde çalışmaların devam ettiğini ve her geçen yıl bu konuda yurttaşlardan gelen şikayet oranının düştüğünü kaydeden Harmancı, WALS Metodunun ülkede ilk kez LTB tarafından uygulandığını belirterek, bu yöntemin Chicago İnovasyonu Ödülü aldığını söyledi.

Kaynağında kontrol altına alınıyor

Lefkoşa’da mezarlıkta ilk uygulaması gerçekleştirilen WALS metodolojisi, biyolojik larvasitlerin mikron damlacık boyutlarına getirilerek özel ekipmanlarla alana hacimsel uygulanması şeklinde gerçekleştirildi.

Makine ayarlarının yapılmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi ekibi tarafından demo uygulaması da gerçekleştirildi. Uygulama esnasında alanda değişik mesafelere yerleştirilen özel kartlarla damlacıkların alanda yayılma durumu tespit edildi. Böylelikle mikron düzeyindeki damlacıkların sivrisineklerin ürediği ufak tefek çok sayıda alana ulaşarak sivrisinekler uçkun hale gelmeden kaynağında kontrol altına alınmasını sağladığı görüldü.

