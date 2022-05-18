Zor günler atlatılacak

Cumhurbaşkanın Ersin Tatar, Denizli Belediye Meclisi ile internet üzerinden bir görüşme yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede Denizli’ye aldığı ziyaret davetini ertelemek durumunda kaldığını ancak en erken zamanda Denizli’yi ziyaret edeceğini kaydeden Tatar, kendisine gösterilen yakınlıktan dolayı teşekkürlerini sundu.

Verilen pandemi mücadelesini aktaran Tatar, ekonomik kriz ve Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu olumsuzlukların KKTC’yi de etkilediğini belirtti, “Birlik ve beraberlik içerisinde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle sıkıntılı günleri atlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Pandemi öncesi ekonomik yapıya ulaşarak refahı yakalama temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sırlardır Kıbrıs Türk halkının adada verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Kıbrıs adasının iki ayrı halka ait olduğunu vurgulayan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki ayrı, egemen, eşit devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs’ta bir antlaşma olabileceğini dünyaya duyurduklarını kaydeden Tatar federal temelde taraflar arasında anlayış farkı bulunduğunu belirtti.

“Biz hep direndik. Verdiğimiz mücadele kutsal, kadim ve milli bir meseledir” diyen Tatar, birlik ve beraberliği korumanın önemini dile getirdi. Gelecekte daha güçlü Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına da güç vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de hak ve hukukun korunmasıyla Türk milletinin bölgede daha da güçleneceğini kaydetti.

SPOT büyük başarı elde etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin (SPOT), 30. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde Girne Üniversitesi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Verilen bilgiye göre, Tatar, resepsiyondaki konuşmasında uluslararası toplumlarla birlikte insanlık ve dünya için yapılabilecek her şeyi iş birliği içinde yapabilmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ni çalışmalarından dolayı kutlayarak derneğin, 30 yıldan beri uluslararası camianın desteğiyle Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu duyarlılıkla büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

SPOT gönüllüsü yabancı uyruklu gençlere de hitap eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’in, doğası ve tarihiyle dünyanın incisi olduğunu belirterek KKTC Devleti’nin bu değerleri korumak için çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillerin yaşanan kirlilik nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını da dikkat çekerken; dünyada çevreyi ve doğal kaynakları korumanın önemine vurgu yaptı.

Gala gecesine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen “1’inci Uluslararası Kısa Film Yarışması”nın gala gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkının her şeyi başarabileceğini her vesile ile dünyaya haykırmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Federasyon, Lions Kulüpleri ve Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan gecede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1’inci Uluslararası Kısa Film Yarışması etkinliğinin önemine dikkat çekti.

Galada kimler konuştu?

Meclis Başkanı Zorlu Töre, gecede yaptığı konuşmada, kültür sanat etkinliklerinin önemine işaret ederek, bu tür faaliyetlerin devamını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu Başkanı İsmet Özer Balta, konuşmasında, sanatın önemine vurgu yaptı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı da, GAÜ’nün Uluslararası Kısa Film Yarışması ile gençlere katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan ise konuşmasında, ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek, gelişen sinema sektörüne yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve eserlerin uluslararası platformda sergilenmesine fırsat yaratmak amacıyla yarışmanın Lions Kulüpleri tarafından düzenlendiğini anlattı.